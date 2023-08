Immigration clandestine: le ministre de l’Intérieur au chevet de 150 migrants irréguliers interceptés par la Marine nationale - adakar.com

Immigration clandestine: le ministre de l'Intérieur au chevet de 150 migrants irréguliers interceptés par la Marine nationale Publié le samedi 26 aout 2023

© aDakar.com

Accueil d`un groupe de 150 migrants irréguliers dont la pirogue a été interceptée

Dakar, le 26 août 2023 - Le ministre de l`Intérieur a été à l`accueil d`un groupe de 150 migrants irréguliers dont la pirogue a été arraisonnée par la Marine nationale sénégalaise.

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a accueilli, vendredi 25 août 2023, dans la soirée, un groupe de migrants irréguliers, candidats à l'immigration clandestine, interceptés par la Marine nationale sénégalaise.



Au total, ce sont 150 personnes dont 3 femmes et 4 mineurs qui ont été récupérées par la Marine nationale sénégalaise dans une pirogue arraisonnée aux larges des côtes dakaroises et qui prenait la direction des côtes espagnoles.



À la base navale Amiral Faye Gassama, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, en compagnie du Contre-amiral Abdou Sene, Chef d'état-major de la Marine nationale, du Secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre l'émigration clandestine (CILEC), le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mamadou Bocar Ly, a adressé un message de compassion et de réconfort aux migrants irréguliers en situation de détresse.



Par ailleurs, le membre du gouvernement était accompagné de plusieurs autres autorités au cours de ce déplacement.



Il faut noter que la Marine nationale sénégalaise a également annoncé, le mercredi 23 août 2023, l'arraisonnement par le patrouilleur de haute mer et la vedette Lac Retba d'une pirogue transportant 97 candidats à l’émigration irrégulière. L'interception de ce bateau a été effectuée à 250 kilomètres au large des côtes saint-louisiennes, dans le nord du Sénégal.



Vingt-quatre heures plus tard, le jeudi 24 août 2023, la même source révélait que le Patrouilleur Taouay a porté assistance à 45 candidats à l'émigration irrégulière suite à une alerte relative au chavirement d'une pirogue à 50 km au large du Cap Manuel."





