Libération de Sonko ? Le premier ministre, Amadou Bâ, intransigeant : « La justice va s’appliquer ! »

Le Premier ministre Amadou Bâ n’a pas échappé à la question relative à l’affaire Ousmane Sonko, le leader de l’ex parti Pastef, dont la libération est réclamée depuis son arrestation en juillet dernier pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits présumés. En effet, en marge de la rencontre qui s’est tenue ce vendredi matin à la primature, dans le cadre de la préparation de la finale de la coupe du Sénégal, son avis a été demandé sur le cas Sonko. Et, d’après le PM, le fait que tout le monde ait son mot à dire sur cette affaire et au regard de l’actuelle tournure des événements : « cela montre que nous sommes un pays de liberté. Au moins cette question est réglée. Que dans la diversité et dans les divergences, chacun puisse exprimer son point de vue. Cela me paraît important dans un contexte où beaucoup critiquent à tort le Sénégal comme n’étant pas un pays de liberté ».



Cependant, il n’en demeure pas moins convaincu que : « nous sommes aussi un pays de droit. La liberté sans le droit, mène à l’anarchie. Nous sommes au pays des droits marqué strictement par la séparation des pouvoirs… Pour toutes les affaires dont vous faites allusion, l’État respectera, les principes édictés. L’État respectera, l’État de droit. La justice va s’appliquer et elle est indépendante ! Elle fera le travail conformément aux lois et règlements. »

