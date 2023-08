Sénégal: l’État se constitue partie civile face à l’opposant Ousmane Sonko et l’avocat français Juan Branco - adakar.com

Sénégal: l'État se constitue partie civile face à l'opposant Ousmane Sonko et l'avocat français Juan Branco Publié le samedi 26 aout 2023 | RFI

Au Sénégal, les avocats de l’État, qui s’est constitué partie civile dans les procédures pénales ouvertes contre Ousmane Sonko et contre son avocat français Juan Branco, ont tenu un point presse ce 24 août 2023 à Dakar.



Au Sénégal, l’État s’est constitué partie civile dans les procédures pénales ouvertes contre l’opposant politique Ousmane Sonko et contre son avocat français Juan Branco, qui avait été arrêté au Sénégal puis expulsé vers la France.



Ils sont – entre autres – poursuivis pour acte de nature à compromettre la sécurité publique, créer des troubles graves, complot contre l’autorité de l’État et diffusion de fausses nouvelles.



« L’État ne ménagera aucun effort »

Au cours des manifestations qui ont suivi la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme en juin dernier, des biens publics et privés ont été endommagés. L’État a donc décidé de se constituer partie civile dans les procédures judiciaires ouvertes contre Ousmane Sonko et son avocat Juan Branco, annonce Ndeye Anta Mbaye, qui fait partie des avocats de l’État du Sénégal.