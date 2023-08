Le préfet de Dakar interdit le rassemblement projeté le samedi 26 août 2023, au terrain des HLM Grand Yoff par le « Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le préfet de Dakar interdit le rassemblement projeté le samedi 26 août 2023, au terrain des HLM Grand Yoff par le « Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) Publié le vendredi 25 aout 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Mor Talla Tine, Préfet de Dakar

Tweet

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE DAKAR

Vu la Constitution ;

Vu le Code pénal, notamment en ses articles 96 à 100 ;

Vu la Loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions :

Vu le Décret n°72-636 du 29 mai 1972, relatif aux attributions des Chefs de circonscription administrative et des Chefs de village, modifié ;



Vu le Décret n°2021-840 du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du Département de Dakar ; Vu la lettre d’information du 22 août 2023 ;



ARRETE :



Article premier: Est interdit le rassemblement projeté le samedi 26 août 2023, de 15 heures à 19 heures, au terrain des HLM Grand Yoff sis en face du stade Léopold Sédar SENGHOR, par Messieurs Ousmane WADE, Aliou Gérard KOITA et Adama DIATTA, au nom d'une structure dénommée « Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) », pour les motifs ci-après :

- risques de troubles à l'ordre public ;

- entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Article 2 : Le Commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera.



Fait à Dakar, le 23 août 2023



Le Préfet

Mor Talla Tine