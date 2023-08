Imigration clandestine: la Marine sénégalaise intercepte une pirogue transportant 97 candidats à l’émigration irrégulière - adakar.com

Imigration clandestine: la Marine sénégalaise intercepte une pirogue transportant 97 candidats à l'émigration irrégulière Publié le vendredi 25 aout 2023

© aDakar.com par DR

Interception de candidats à l`immigration clandestine aux larges de Saint-Louis

Saint-Louis, le 25 août 2023- Une centaine de candidats à l`immigration clandestine ont été interceptés par la Marine nationale sénégalaise aux larges des côtes saint-louisiennes.

Les départs de migrants depuis les côtes sénégalaises se multiplient alors que des disparitions de migrants sont de plus en plus rapportées.



Quelques jours après la découverte aux larges du Cap-Vert d'une pirogue qui était portée disparue avec à son bord 38 migrants et 7 personnes décédées alors que l'embarcation avait quitté les côtes sénégalais un mois plus tôt avec plus d'une centaine de personnes, une nouvelle pirogue transportant des migrants a été arraisonnée. Cette fois, ce sont les éléments de la Marine sénégalaise qui ont intercepté l'embarcation aux larges de Saint-Louis.



Selon la Marine nationale sénégalaise, l'embarcation a été arraisonnée avec 250 kilomètres de Saint-Louis.



"Le Patrouilleur de haute mer Fouladou et la vedette Lac Retba ont arraisonné une pirogue transportant 97 candidats à l’émigration irrégulière, le mercredi 23 août 2023 à 250 km au large de Saint-Louis", a annoncé la marine sénégalaise.



La même source précise par ailleurs que les migrants ont été ramenés à la base navale Amiral Faye Gassama ce jeudi 24 août 2023 et remis aux structures compétentes.



Les départs de bateaux de migrants pour l'immigration irrégulière depuis les côtes sénégalaises se sont multipliés ces derniers mois. Les cas de décès, par dizaines, ou par centaines, selon certaines ONG, ont été rapportés après des chavirements d'embarcation de migrants. Avant le drame aux larges des côtes capverdiennes, une embarcation transportant des candidats à l'immigration clandestine a chaviré aux larges de la plage de Ouakam, à Dakar, le 24 juillet dernier faisant 17 morts.



