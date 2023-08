Rencontre Macky-SONKO : Atepa et Adama LAM sollicitent le Khalife des mourides et l’archevêque de Dakar - adakar.com

News Politique Article Politique Rencontre Macky-SONKO : Atepa et Adama LAM sollicitent le Khalife des mourides et l’archevêque de Dakar Publié le vendredi 25 aout 2023 | walf-groupe.com

Rencontre Macky-SONKO : Atepa et Adama LAM sollicitent le Khalife des mourides et l’archevêque de Dakar

Pierre Goudiaby Atepa et Adama Lam, respectivement président du Club des investisseurs sénégalais (Cis) et de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) vont se rendre auprès du Khalife général des mourides et du chef de l’église catholique du Sénégal, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Leur objectif, convaincre le président Macky Sall de s’asseoir avec son principal opposant Ousmane Sonko, afin de sortir le pays de cette situation de tension vive.



En outre, ils vont solliciter le Khalife général des mourides pour qu’il intercède auprès de Macky Sall afin qu’il accède à la demande des épouses de Ousmane Sonko. Ces dernières implorent le chef de l’Etat et son épouse pour que Sonko puisse être soigné à son domicile. La situation politique tendue a des répercussions sur l’économie nationale.



Charles G.DIENE