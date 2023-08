Sommet des BRICS : Macky Sall évoque quatre “priorités pressantes” - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Sommet des BRICS : Macky Sall évoque quatre “priorités pressantes” Publié le vendredi 25 aout 2023 | seneweb

© aDakar.com par DG

Conférence de presse des présidents Sall et Kaboré

Dakar, le 13 octobre 2017 - Les présidents Macky Sall et Roch Marc Christian Kaboré ont animé une conférence de presse au palais de la République. Le président de la République du Faso effectue une visite officielle de 3 jours au Sénégal. Tweet

Dans le cadre du sommet des Brics, Macky Sall a participé, ce jeudi, à une séance sur le thème “Les BRICS et l’Afrique : partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif”.



Dans un contexte mondial de crise économique, sociale et environnementale sans précédent, aggravée le Président sénégalais a tenu à aborder quatre priorités qui lui paraissent “pressantes”.



“Premièrement, il est important d’œuvrer pour un environnement mondial apaisé, afin d’atténuer les effets de la crise et éviter un dérapage qui pourrait conduire l’humanité à une catastrophe majeure”, a d’abord souligné l’ex Président en exercice de l’Union africaine.



“Deuxièmement, le Sénégal souhaite que les BRICS soutiennent le plaidoyer de nos pays pour la mise en œuvre des engagements financiers convenus dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, et une transition énergétique juste et équitable, tenant compte de notre retard dans le processus d’industrialisation et d’accès universel à l’électricité, dont plus de 600 millions d’africains sont encore privés”, a ensuite souligné M. Sall.



“Troisièmement, a-t-il poursuivi, nous appelons à la mobilisation effective des engagements de réallocation partielle de DTS en faveur des pays éligibles et à la mise en œuvre plus conséquente de l’Initiative du G20 sur la suspension du service de la dette”.



“Quatrièmement, enfin, la réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale s’impose. Tout le monde reconnaît que la composition des principales Institutions internationales, leurs méthodes de travail, y compris leur processus décisionnel ne reflètent plus les réalités du moment.Ensemble, nous devons travailler à une évolution du Conseil de sécurité, du FMI et de la Banque mondiale pour qu’ils soient davantage plus représentatifs des intérêts de tous les pays membres”, a-t-il conclu.