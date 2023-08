Présidentielle 2024 : Anta Babacar Ngom présente son « ARC » ce samedi 26 août - adakar.com

Anta Babacar Ngom

La scène politique sénégalaise s’apprête à accueillir un nouvel acteur majeur avec le lancement imminent du mouvement "ARC" (Alternative pour la Relève Citoyenne). Sous la direction d’Anta Babacar Ngom, ce mouvement se donne pour mission de redéfinir la politique au Sénégal et d’insuffler un nouvel espoir dans le pays.



L’événement inaugural est prévu pour ce samedi 26 août, sur l’esplanade prestigieuse du Grand Théâtre de Dakar Doudou Ndiaye Coumba Rose, de 14h à 19h.



L’annonce de ce lancement a déjà suscité un engouement considérable parmi les citoyens sénégalais, qui attendent avec impatience de découvrir les détails de cette nouvelle initiative politique. En effet, de nombreux militants ainsi que des citoyens de tous horizons sont attendus en masse pour cet événement.



Cette nouvelle figure de la scène politique sénégalaise propose une approche novatrice de la politique, axée sur l’inclusion, la transparence et la participation citoyenne.



Outre la présence de la fondatrice du mouvement, l’événement sera également marqué par la participation de personnalités éminentes provenant du monde religieux, politique, économique et culturel.