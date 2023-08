Infrastructure routière: toutes les bretelles ceinturant l’autopont de Cambérène seront mises en service ce vendredi à 20 heures - adakar.com

News Société Article Société Infrastructure routière: toutes les bretelles ceinturant l’autopont de Cambérène seront mises en service ce vendredi à 20 heures Publié le jeudi 24 aout 2023 | aDakar.com

Dans le cadre du Programme de construction de ponts et d’autoponts, le Préfet du Département de Dakar informe les usagers, de la mise en service de toutes les bretelles ceinturant l’autopont Cambérène, le vendredi 25 août 2023 à 20h.



Cette opération qui intervient après l'ouverture de l’autopont Cambérène va sensiblement contribuer à améliorer la fluidité de la circulation.



Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, le Préfet du Département de Dakar et l’AGEROUTE vous remercient pour votre confiance et vous réitèrent leur engagement à toujours œuvrer pour l’amélioration de la mobilité conformément aux orientations et directives de Son Excellence, Monsieur le Président de la République.



Fait à Dakar, le 22 août 2023

Le préfet

Mor Talla Tine