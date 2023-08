Après l’attaque de l’ambassade du Sénégal à Ottawa: Quinze suspects recherchés par la police canadienne - adakar.com

Après l'attaque de l'ambassade du Sénégal à Ottawa: Quinze suspects recherchés par la police canadienne Publié le jeudi 24 aout 2023

Les autorités sénégalaises ont porté plainte, suite à l’attaque de l’ambassade du pays à Ottawa, au Canada. Une attaque consécutive à la condamnation d’Ousmane Sonko dans le dossier dit Sweet Beauté. Une enquête est ouverte à cet effet.



Sur le site de la police de la capitale canadienne, il est mentionné que ‘’l’Unité des enquêtes criminelles du service de police d’Ottawa, division centrale, sollicite l’aide de la population afin d’identifier quinze personnes qui prirent part à une manifestation à l’ambassade du Sénégal, rue Kent, le 1er août 2023’’.



Il est écrit que ‘’ce jour-là, peu avant midi, un groupe de manifestants pénétrèrent de force dans l’ambassade du Sénégal à Ottawa et y commirent plusieurs infractions, notamment : voies de fait, méfait de plus de 5 000 $, entrée par effraction et complot visant la perpétration d’un acte criminel. La Section des enquêtes criminelles de la division centrale publie les photos des quinze personnes en cause et en appelle au public pour aider à les identifier. Les policiers souhaitent également s’entretenir avec quiconque fut mêlé à ces événements ou en fut témoin. Ces gens sont priés de communiquer avec les enquêteurs en faisant le 613-236-1222, poste 5166’’.



En outre, conclut-on, ‘’vous pouvez fournir anonymement des renseignements par la voie d’Échec au crime en composant sans frais le 1-800-222-8477 (TIPS) ou au crimestoppers.ca’’.