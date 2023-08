Zac Mbao: l’effondrement d’un immeuble fait 5 morts et 8 blessés (Sapeurs Pompiers) - adakar.com

L’effondrement d’un immeuble à la Cité Sipres de Zac Mbao, dans le département de Rufisque, a causé la mort de 5 personnes, mercredi, a indiqué le Groupement national des sapeurs pompiers.



Les secours se sont déployés sur les lieux du sinistre dès la survenue de l’accident pour tenter de porter secours à la douzaine de personnes coincées sous les décombres. Après plusieurs heures d’efforts, les sapeurs pompiers ont réussi à secourir 8 personnes blessées.



Dans le même temps, les corps sans vie de 5 personnes ont été retrouvés dans les décombres. Les victimes sont Doudou Gnoké, Aliou Sow (21 ans), Khassimou Diop (38 ans), Ibrahima Cissé (45 ans), et Abdoulaye Wade (39 ans).



Selon les premiers éléments de l’enquête ouverte, les 5 personnes décédées dans l’effondrement de l’immeuble sont des ouvriers qui travaillaient dans le chantier.



Les témoins de la scène de l’accident soulignent que les vraies causes de l’effondrement sont dues aux fondations du bâtiment contiguë à l’immeuble. Si le bâtiment s’est écroulé c’est dû aux travaux de l’immeuble R+1, contiguë au lieu du drame. L’immeuble s’est affaissé au moment où, sur le chantier du bâtiment contiguë, il était procédé au creusement d’une fondation.





Makhtar C.