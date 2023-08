Sénégal: à Dakar, les essais des nouveaux bus ont commencé - adakar.com

La ville de Dakar.

Au Sénégal, les essais des bus rapides transit (BRT) ont commencé mardi. L’objectif, avec la mise en circulation de ces nouveaux véhicules, est de transporter 300 000 passagers par jour. Ce projet ambitionne de décongestionner Dakar et d’améliorer la mobilité dans la capitale sénégalaise avec 23 stations et 150 véhicules.



Sans bruit, le bus 100% électrique de 150 places accoste le long de la station encore en chantier. Les équipes regardent si le niveau du bus correspond à celui du quai. Ces essais statiques et de gabarit sont importants, selon Thierno Birahim AW, directeur général du conseil exécutif des transports urbains durables. « Nous aurons un mois pour ces tests statiques qui seront suivis de tests dynamiques, qui vont inclure donc les interactions avec l’ensemble de la circulation générale avant d’aller sur les tests de performance et la marche à blanc, puis avec la montée en charge des voyageurs », explique-t-il.



Pour le moment, 85% des travaux d’infrastructures sont finalisés et 70% des bus ont été reçus. Le reste du parc des véhicules sera disponible au mois de novembre.