Nouveau directeur général de la banque d'investissement panafricaine SF CAPITAL Publié le jeudi 24 aout 2023

Lamine Mohamed Seck, nouveau Directeur Général de la banque d’investissement panafricaine SF CAPITAL LTD

Lamine Mohamed Seck est le nouveau Directeur Général de la banque d’investissement panafricaine SF CAPITAL LTD. Sa mission principale sera de conduire et de coordonner la stratégie de développement et d’expansion des activités de l’institution dans sa dimension nationale et internationale.

Un défi à relever pour ce jeune banquier de 33 ans titulaire d’un MBA de Paris Dauphine/IAE Paris et d’un DESS du CESAG de Dakar. Il est également doté d’une certification en Finance d’entreprise de la prestigieuse école HEC Paris/FFI et en Finance Islamique par le CIBAFI.



Lamine Mohamed Seck cumule 10 ans d’expérience dans le secteur de la banque. Il a travaillé pour plusieurs banques et s’est spécialisé en financements structurés et syndication. Les sept dernières années passées au sein d’Orabank lui ont permis d’explorer tous les enjeux du financement des Entreprises et des financements de Projets (Infrastructures-Énergies-Oil & Gas-Télécoms- Hôtellerie).



« SF CAPITAL est une banque d’investissement qui se veut panafricaine. Elle porte un grand espoir et une grande attention à la jeunesse, d’où le choix de Lamine M. Seck. Être porté à la tête d’une institution telle que SF CAPITAL est certes un grand défi, toutefois nous comptons sur l’expertise et le professionnalisme de Lamine Mohamed Seck pour relever ce challenge et être ainsi un modèle de leader pour la jeunesse » a déclaré M. Moustapha Sow, fondateur et ancien Directeur Général de SF CAPITAL.



A propos de SF CAPITAL LTD



SF CAPITAL est une banque d’investissement panafricaine créée en 2017 qui se concentre sur le conseil aux clients institutionnels tels que les gouvernements, les institutions financières et les entreprises. Son objectif principal est axé sur la structuration de la dette.



Au cours des sept dernières années, SF CAPITAL a levé plus de sept milliards d’euros pour soutenir des projets d’infrastructure tels que les routes, l’assainissement, les installations de soins de santé, les installations sportives, etc. Elle a également soutenu de nombreuses banques au Sénégal, au Burkina Faso, au Nigeria et au Ghana, en levant et en finançant des dettes.



SF Capital fournit des services bancaires d’investissement de premier ordre en Afrique dans le but de devenir l’un des principaux acteurs du secteur dans les prochaines années.