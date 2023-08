Classement de Shanghai : 18 universités africaines au palmarès 2023 - adakar.com

Cette année, le classement de référence des meilleures universités du monde fait figurer 18 établissements africains. Passage en revue.



Lancé en 2003 par l’université chinoise Jiao-Tong, l’Academic ranking of world universities 2023 (ARWU) — mieux connu sous le nom de classement de Shanghai — a, encore une fois, mis au sommet de son palmarès international l’université américaine de Harvard, habituée de l’exercice. Comme en 2022, l’établissement d’enseignement supérieur de la côte Est américaine est suivie de deux de ses compatriotes, l’université Stanford et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), les universités de Cambridge (Royaume-Uni) et de Berkeley (États-Unis) complétant respectivement ce top 5 mondial. On notera toutefois que, pour la première fois, la Chine compte davantage d’universités (191) que les États-Unis (187) dans le palmarès de 1 000 établissements retenus. La première université non anglo-saxonne à figurer au classement est l’université de Paris-Saclay, qui se hisse en quinzième position, devant l’américaine Johns-Hopkins.



Une domination des établissements sud-africains et égyptiens



Sur le continent, l’Afrique du Sud (8 établissements) et l’Égypte (7 établissements) sont à nouveau les pays africains les plus représentés du palmarès, ces deux nations alignant à elles seules 15 des 18 universités africaines comptabilisées dans le classement de Shanghai. Comme en 2022, le trio de tête reste le même, les universités sud-africaines du Cap et de Witwatersrand ainsi que l’université égyptienne du Caire étant à nouveau au sommet de la hiérarchie des meilleures universités africaines. On notera toutefois que les établissements de la nation arc-en-ciel sont globalement situés dans la moitié haute du palmarès tandis qu’une majorité des établissements universitaires égyptiens recensés sont dans la moitié basse du classement de Shanghai. Outre les établissements sud-africains et égyptiens, on notera par ailleurs la présence de l’université du Ghana ainsi que l’université d’Addis-Abeba (Éthiopie), positionnés là encore dans les profondeurs du classement de Shanghai.