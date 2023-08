Nécrologie: Décès à Dakar du linguiste-éditeur et économiste Pathé Diagne - adakar.com

Le linguiste-éditeur et économiste Pathé Diagne est décédé à Dakar ce mercredi 23 août, à l'âge de 89 ans, a-t-on appris de e-média.



L'illustre linguiste sénégalais a été docteur en science économique et politique et professeur adjoint à l'université de Dakar. Il a sorti deux livres sur le pouvoir politique africain, avant d'être l'auteur de la grammaire en Wolof. Pathé Diagne en dehors de son intellectualité était connu pour son sens de l'humour et aimait toujours,porter la contradiction. Né le 7 janvier 1934 à Saint-Louis, Il a été un compagnon de lutte aux côtés de figures éminentes telles que Cheikh Anta Diop et Ousmane Sembene.



Pathé Diagne est notamment reconnu pour avoir organisé un colloque mémorable à l'Université de Dakar, au cours duquel Cheikh Anta Diop a exposé sa pensée pendant plusieurs nuits. Ce décès représente une perte significative pour le domaine intellectuel et culturel du Sénégal.



H.B