Mbao: Six personnes prisent au piège dans les décombres d’un éboulement de bâtiment - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mbao: Six personnes prisent au piège dans les décombres d’un éboulement de bâtiment Publié le mercredi 23 aout 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Lancement des travaux de construction de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Bounkiling

Bounkiling, le 4 mars 2023 - Le chef de l`État a lancé les travaux de construction de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Bounkiling. Tweet

Six personnes sont en ce moment même prisonnières dans les décombres d'un bâtiment éboulé ce mercredi 23 août à Mbao, localité de la commune de l'arrondissement de Pikine (Sénégal), indique Sene Web.



Parmi les six piégés dans les décombres, trois autres réagissent par téléphone, mais demeurent toujours introuvables pour l'heure. L'opération de sauvetage conduite par les sapeurs pompiers de la localité, a permis d'extirper huit personnes saines et sauves du bâtiment.



Pour l'heure, aucun mort n'est à déplorer et les recherches se poursuivent toujours par les sapeurs pompiers.



H.B