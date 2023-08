Immigration clandestine: 140 sénégalais secourus dans les eaux espagnols ce mercredi - adakar.com

Publié le mercredi 23 aout 2023

Immigration clandestine: 140 sénégalais secourus dans les eaux espagnols ce mercredi

Migrants secourus par la marine du Cap-Vert

Malgré les nombreux dispositifs mis en place par l'Etat du Sénégal, les départs ne finissent pas. Ce matin du mercredi 23 août 2023, un groupuscule de 140 migrants sénégalais à bord d'une embarcation de fortune a été secouru par la marine espagnole,, indiqueSALVAMENTO MARÍTIMO une entité engagée sur la question via sa page Twitter.



Les opérations de sauvetage se sont déroulées de 06 heures du matin jusqu'à 08 heures aux Îles Canaries avant le débarquement à Arguineguín.



Par ailleurs, selon les autorités espagnoles ce sont pas moins de quatre pirogues venues du Sénégal et 344 migrants qui ont été secourus entre hier et aujourd'hui.



H.B