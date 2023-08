Présidentielle 2024: “Tout devra être mis en œuvre, dans l’unité et la cohésion de la coalition, pour une victoire éclatante de BBY dès le premier tour“ (Résolution général du Comité central du PIT) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024: “Tout devra être mis en œuvre, dans l’unité et la cohésion de la coalition, pour une victoire éclatante de BBY dès le premier tour“ (Résolution général du Comité central du PIT) Publié le mercredi 23 aout 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Réunion du Comité Central du PIT Sénégal

Dakar, le 23 août 2023 - Le Comité Central du PIT Sénégal s’est réuni, pour sa première session ordinaire après le 7ème Congrès du Parti, le dimanche 20 août 2023 à Dakar. Tweet

Le Comité Central du PIT Sénégal s’est réuni, pour sa première session ordinaire après le 7ème Congrès du Parti, le dimanche 20 août 2023 au SNEIPS de Grand Yoff aux fins d’analyser la situation nationale et de réfléchir sur les perspectives. Cette session a été présidée par le camarade Samba NDONGO, Secrétaire du Comité Central chargé des Relations extérieures.



Le Comité Central, à l’entame de ses travaux, a observé une minute de silence et de prières à la mémoire des camarades et compatriotes disparus dans la période.



Le Comité Central a ensuite écouté et discuté deux importants rapports du Bureau politique, l’un présenté par le camarade Samba SY, Secrétaire général du Parti, l’autre par le camarade Amadou Silèye GUISSÉ, Secrétaire chargé du patrimoine et de la politique financière du Parti. Ces rapports enrichis par les débats ont été adoptés.



Le Comité Central s’est particulièrement réjoui de la tenue et des conclusions du 7ème Congrès ordinaire dans un contexte national et international d’une grande complexité. En effet, de pertinentes résolutions, issues du congrès, ont permis dans la période à la direction nationale du Parti de faire face, avec lucidité et clairvoyance, à toutes les exigences de la lutte politique, dans un contexte national particulièrement tumultueux.



Le Comité Central s’est félicité des positions et propositions du PIT dans le cadre des concertations en cours pour le choix du candidat consensuel de Benno Bokk Yakaar (BBY) à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Le Comité Central donne mandat au Secrétariat pour la validation définitive du candidat consensuel et engage en conséquence les camarades à poursuivre la concertation avec les autres composantes de BBY. Pour le Comité Central, tout devra être mis en œuvre, dans l’unité et la cohésion de la coalition, pour une victoire éclatante de BBY dès le premier tour.



À cet égard, tout en saluant la sage et patriotique décision du Président de la République de ne pas briguer un 3ème mandat, le Comité Central exhorte le prochain candidat consensuel de la Coalition à être porteur d’un programme politique, économique, social et culturel qui rassemble le peuple sénégalais autour d’objectifs de développement qui répondent aux attentes, en particulier de la jeunesse, des femmes, des travailleurs, de l’intelligentsia et des autres couches de la population en général. Pour ce faire, ce programme devra avoir pour socle des politiques audacieuses de promotion de la souveraineté nationale, et ceci dans tous les secteurs stratégiques. Il devra rassurer les Sénégalaises et les Sénégalais quant au strict respect de l’État de droit, à la gestion vertueuse des ressources du pays, à l’exigence de reddition de compte et à sa capacité de prodiguer une croissance économique inclusive parce que favorablement ressentie par toutes les couches de la population du pays.



Le Comité Central du PIT considère que cela est d’autant plus à portée de main qu’il s’agit de consolider les importants acquis économiques et sociaux enregistrés sous la présidence du Président Macky SALL. L’enjeu devient donc d’amplifier les réalisations avec, entre autres, une judicieuse utilisation de nos ressources stratégiques nouvelles que sont le gaz et le pétrole.



Au demeurant, face aux convoitises de plus en plus manifestes de forces de domination étrangères sur ces ressources, le Comité Central du Parti de l’Indépndance et du Travail recommande à l’État et au peuple sénégalais une vigilance soutenue pour déjouer tout complot contre l’intérêt national.



Par ailleurs, analysant les graves troubles survenus dans le pays ces trois dernières années, le Comité Central du PIT félicite le Gouvernement pour sa gestion de cette grave menace qui a pesé sur le Sénégal et relève pour s’en réjouir que nos Forces de Défense et de Sécurité ont fait montre de courage, de lucidité et d’un professionnalisme avéré face à des violences aveugles et criminelles exercées méthodiquement contre des biens publics et privés avec, hélas, des dizaines de morts. Le Comité Central condamne avec la dernière énergie les commanditaires et auteurs de cette violence déclenchée et entretenue dans le dessein de déstabiliser le pays au bénéfice de forces obscures et réactionnaires tapies à l’intérieur et à l’extérieur du pays.



Pour le PIT, face à de tels périls, la Nation doit se rassembler et défendre les valeurs fondamentales de laïcité, de paix civile, de liberté, de démocratie, d’État de droit mais aussi d’intégration régionale et de coopération internationale sans exclusion ni exclusive. À ce titre, pour le Comité Central, la ligne de large rassemblement, réitéré par le 7ème Congrès du Parti de l’Indépendance et du Travail s’avère être un choix pertinent, assumé et nécessaire pour le Sénégal.



Au regard de toutes les données ainsi identifiées, le Comité Central félicite la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) pour les efforts soutenus déployés ayant abouti à la création de la Confédération de la Gauche plurielle.



Il exhorte celle-ci à travailler dans le sens de l’édification d’une véritable alternative politique crédible emportant l’adhésion des travailleurs, des masses populaires, de la jeunesse et des femmes pour :



- Approfondir la démocratie en sauvegardant l’Etat de droit et en garantissant le libre exercice des lois fondamentales ;

- Continuer à assurer l’indépendance nationale ;

- Veiller à satisfaire les besoins et aspirations des travailleurs et des masses populaires ;

- Veiller à la sauvegarde et à la protection de l’environnement par une politique écologique

conséquente, gage de survie de nos populations, de l’humanité voire de l’espèce vivante sur la planète.



Par ailleurs, analysant le contexte international, le Comité Central du PIT s’est ému des tensions persistantes dans les relations internationales avec de nombreuses zones de conflits ouverts ou latents :

- Guerre entre la Russie et l’OTAN sur le territoire de l’Ukraine dont l’aggravation est susceptible de conduire à un 3ème conflit mondial ;

- Rivalité sino-américaine au triple plan économique, commercial et militaire révélatrice d’un moment de transition faisant passer d’un monde unipolaire sous domination de l’Occident à un monde multipolaire sous la conduite des BRICS ;

- Guerres civiles et instabilité dans de nombreux pays du Sahel provoquées entre autres par le terrorisme international ;

- Pour le cas particulier du Niger, et tout en condamnant vigoureusement le coup d’État intervenu récemment dans ce pays, le Comité Central exhorte la CEDEAO à privilégier la recherche d’une voie politique et diplomatique de sortie de crise en lieu et place d’une intervention militaire avec des conséquences imprévisibles dans une sous-région ouest africaine aux situations politique, économique, sociale et sécuritaire explosives.



Enfin, examinant la situation interne du Parti au lendemain du 7ème Congrès ordinaire, le Comité Central exhorte :

- La direction nationale à mettre en œuvre rigoureusement les résolutions du dernier congrès pour que le PIT continue d’être un parti attractif et d’influence notable sur l’échiquier politique national ;

- Les coordinations départementales à l’exécution correcte des orientations de travail sur les questions d’organisation et de fonctionnement, mais aussi au soutien constant des travailleurs et des couches populaires des villes et des campagnes dans leurs luttes pour la défense et la promotion de leurs droits économiques, sociaux et culturels ;

- L’ensemble du parti à continuer à assurer la formation des militants pour la traduction en actes concrets de notre orientation de Parti d’avant-garde, de lutte et d’initiatives.



En définitive, le Comité Central lance un appel solennel à toutes les militantes et militants pour un Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal marchant d’un même pas, de la base au sommet, pour davantage impulser la vie nationale par ses interventions et initiatives. Dans ce cadre, l’UJDAN et l’UDFS devront davantage se mobiliser et, par une démarche de proximité, répondre aux attentes fortes des jeunes et des femmes en termes d’éducation, de formation professionnelle, d’employabilité et de capacités à faire respecter leurs droits.





Dakar, le 20 août 2023

Le Comité Central Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal