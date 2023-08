Souveraineté alimentaire et changement climatique: des députés sensibilisés sur les réformes nécessaires - adakar.com

Souveraineté alimentaire et changement climatique: des députés sensibilisés sur les réformes nécessaires Publié le mercredi 23 aout 2023 | aDakar.com

Capacitation des parlementaires sur l`atteinte de la souveraineté alimentaire dans un contexte de changement climatique

Dakar, le 23 août 2023 - Des parlementaires de l`Assemblée nationale sont renforcés en capacité sur la souveraineté alimentaire dans un contexte de changement climatique. Tweet

Des députés de l'Assemblée nationale sont sensibilisés sur les réformes importantes et nécessaires à prendre pour atteindre l'objectif de l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans le contexte du changement climatique.



C'est un plaidoyer que l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), de l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) ont porté pour amener les parlementaires à se pencher sur des réformes clés contribuant à la souveraineté alimentaire du Sénégal dans un contexte de changement climatique.



Au cours d'une rencontre de trois jours, du 22 au 24 août 2023, les parlementaires, avec l’appui de Feed The Future PSS/USAID, sont formés et sensibilisés sur des réformes relatives à l’incorporation des céréales locales dans la panification, l’amélioration de la gestion/gouvernance foncière et sur la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP).



Cet atelier de sensibilisation a aussi été l'occasion pour les quatre organisations d'élaborer une feuille de route pour engager une alliance en vue de contribuer aux réformes nécessaires à l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal dans un contexte marqué par le changement climatique.





Makhtar C.