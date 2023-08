Intégration : Oumar Ba élu président du Conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA - adakar.com

Le président de l'Association des maires du Sénégal, Oumar Ba a été élu le mardi 22 août 2023 ainsi à Abidjan, président du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( CCT-UEMOA) à l'issue d'une Assemblée générale extraordinaire de cette organisation.



Le nouveau président du CCT-UEMOA succède ainsi Albert François Amichia, le maire de la commune de Treichville dans le sud d'Abidjan.



Par ailleurs, les deux vice-présidents du nouveau bureau sont respectivement Mme Gnawa Kouigan ( 1er Vice-Président, Togo) et Rui Goncalves ( 2ème vice-président, Guinée-Bissau)



Selon le communiqué final de ce conclave transmis à Abidjan.net, les participants ont également examiné et adopté à l'unanimité le bilan sur les acquis du CCT-UEMOA présenté par le bureau sortant.



En ce qui concerne la feuille de route du nouveau bureau pour les quatre prochaines années, apprend le communiqué, l'Assemblée générale a décidé de programmer une autre réunion afin de dégager les actions prioritaires tout en tenant compte des orientations des secrétaires permanents.



Huit Etats côtiers et sahéliens, liés par l’usage d’une monnaie commune, le FCFA et bénéficiant de traditions culturelles communes, composent l’UEMOA créée en 1994.



Le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA ( CCT-UEMOA), a été créé par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union par l'acte additionnel adopté le 30 mai 2011 à Lomé. Il est un organe consultatif comprenant 48 membres à raison de 6 par État membre





