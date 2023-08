Dakar et Téhéran veulent renforcer leur coopération dans des domaines de pointe (diplomate) - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Dakar et Téhéran veulent renforcer leur coopération dans des domaines de pointe (diplomate) Publié le mercredi 23 aout 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar et Téhéran veulent renforcer leur coopération dans des domaines de pointe (diplomate)

Dakar,APS – La république islamique d’Iran va renforcer sa coopération économique avec le Sénégal en misant sur des domaines de pointe comme la pétrochimie, l’ingénieurie ou encore les nanotechnologies, a déclaré mardi Hassan Askari, son nouvel ambassadeur à Dakar.



« On a planifié des programmes avec le Ministère des Affaires étrangères du Sénégal dans le but de renforcer les relations entre les deux pays notamment dans les domaines économiques, scientifiques et technologiques », a notamment dit M. Askari.



Le diplomate iranien s’exprimait lors d’une visite de courtoisie à l’Agence de presse sénégalaise un peu plus d’un mois après sa prise de fonction comme nouvel ambassadeur de son pays à Dakar.



« Les deux pays vont aussi renforcer leurs relations dans le domaine de la santé, de la pétrochimie, de la raffinerie, des nanotechnologies, ainsi que les technologies dans le domaine de l’agriculture », a expliqué le diplomate iranien.



Hassan Askari a aussi promis de déployer tous ses « efforts pour promouvoir les relations diplomatiques, religieuses et géopolitiques entre les deux Etats pour franchir de nouvelles étapes dans la coopération ».



« Malgré les nombreuses sanctions, nous avons réalisé des progrès importants dans le domaine de la science et de la technologie, surtout dans les technologies de pointe. La volonté de notre pays est de renforcer ses relations avec tous les pays africains plus particulièrement avec les pays amis et à majorité musulman comme le Sénégal », a-t-il dit.



Hassan Asgari a magnifié ‘ »la croissance économique et la démocratie sénégalaise qu’il considère comme une source de fierté pour les sénégalais’’.



« Je suis au Sénégal depuis un mois et demi. J’ai découvert que la croissance est beaucoup plus importante que je ne le pensais. Il y a une mentalité positive sur le terrain. Le Sénégal est un pays stable qui s’est engagé dans le chemin du développent économique tout en étant un modèle de démocratie dans la région », a salué Hassan Askari.





ABD/