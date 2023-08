« Libérez Ousmane Sonko pour raisons humanitaires, le temps file… », Alioune Tine à Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique « Libérez Ousmane Sonko pour raisons humanitaires, le temps file… », Alioune Tine à Macky Sall Publié le mercredi 23 aout 2023 | Senego

© aDakar.com par SB

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Vendredi 28 septembre 2018. Dakar. Des acteurs de la société civile ont rencontré des membres de l`opposition sénégalaise pour échanger sur le fichier électoral en direction de l`élection présidentielle de 2019. Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile Tweet

Alioune Tine interpelle de nouveau, ce mardi 22 août, le Président Macky Sall sur la santé critique de l'opposant Ousmane Sonko. Dans son tweet, le fondateur du think tank Afrika Jom Center est alarmiste



« Excellence PR Macky Sall, il faut agir pour des raisons humanitaires pour la libération de Ousmane Sonko et des détenus politiques avant qu’il ne soit trop tard. À quelques mois de votre départ, ne détruisez pas votre réputation. L’Afrique a besoin d’un leader pour intervenir dans les crises complexes qui menacent la survie de nos Etats.



« Il faut partir en réconciliant les Sénégalais en les rendant fiers, de ce qui a constitué en Afrique et dans le monde, leur démocratie. Le temps file, les tensions se multiplient dans tous les camps politiques, l’incertitude, la désillusion et surtout les ressentiments profonds, les haines sont des ressorts qui produisent de la non issue, de la non solution.



« Il faut en sortir, purger tous ses sentiments et tous les contentieux par le dialogue global et inclusif. C’est la meilleure façon de sortir et de léguer à ton peuple et à l’Afrique un héritage de paix et de stabilité. Tous sommes prêts à vous accompagner ».