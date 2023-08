Grève de la faim, libération : Le message de Serigne Mountakha Mbacké à Ousmane Sonko - adakar.com

Grève de la faim, libération : Le message de Serigne Mountakha Mbacké à Ousmane Sonko Publié le mercredi 23 aout 2023

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Le journaliste Pape Alé Niang revient sur les dessous de la rencontre entre le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké et la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, ce mardi à Touba.



D’après Pape Alé Niang, le vénéré guide Serigne Mountakha Mbacké a demandé à Ousmane Sonko de mettre un terme à sa grève de la faim. Et une exigence de Macky Sall pour sa libération.



« Si Ousmane Sonko respecte la volonté du guide on verra si Macky Sall en fera de même. Juste rappeler par le passé Serigne Sidy Makhtar Mbacké lui avait demandé par 3 fois la libération de Karim sans résultat », déclare le journaliste.



Le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké qui recevait la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, ce mardi à Touba, a confié aux membres de la délégation un message à porter chez Ousmane Sonko.



« Le Khalife nous a envoyé vers Sonko, il nous a aussi confié un présent à lui remettre. Nous ne pouvons pas dire à l’instant ce que le Khalife nous a donné mais après avoir rencontré Sonko, nous allons nous adresser à la presse », a déclaré Habib Sy.