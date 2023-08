Le Conseil paix et sécurité de l’UA «prend note» de la décision de la Cédéao de déployer une force et suspend le Niger - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Conseil paix et sécurité de l’UA «prend note» de la décision de la Cédéao de déployer une force et suspend le Niger Publié le mardi 22 aout 2023 | RFI

© Présidence par LM

Le chef de l`État au Sommet de l`Union Africaine

Addis-Abeba, le 10 février 2020 - Le chef de l`État a pris part à l`ouverture du 33e Sommet de l`Union Africaine, à Addis-Abeba, en Éthiopie. Tweet

Dans un communiqué, ce 22 août 2023, le Conseil paix et sécurité de l’Union africaine (UA) déclare qu’il « prend note » de la décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) de déployer une force en attente au Niger et demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ce déploiement. Le CPS décide par ailleurs de la suspension de ce pays, où un coup d’État a eu lieu le 26 juillet, de toutes les activités de l’UA « jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel ».



Le Conseil paix et sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) approuve les décisions économiques imposées par la Cédéao après le coup d'État du 26 juillet au Niger qui a renversé le président Mohamed Bazoum.



Le communiqué final de la réunion du CPS, qui s'est tenue le lundi 14 août à propos de la situation au Niger, vient d'être publié.