Fass Boye: le Khalife général des mourides envoient aux délégation aux familles de migrants avec une enveloppe de 5 millions FCFA

Inauguration Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF)

Touba, le 6 février 2023 - Le Khalife général des Mourides et le président de la République ont pris part, ce lundi, à l`inauguration du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF).