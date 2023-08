Sénégal: l’affaire de «Maman» Coundoul, femme ayant simulé une grossesse et un enlèvement, défraie la chronique - adakar.com

Sénégal: l'affaire de «Maman» Coundoul, femme ayant simulé une grossesse et un enlèvement, défraie la chronique Publié le mardi 22 aout 2023 | RFI

Au Sénégal, une femme de 37 ans a été déférée au parquet ce 21 août 2023 pour association de malfaiteurs et escroquerie, avec trois complices présumés. Celle qu’on surnomme « Maman » Coundoul aurait simulé une grossesse et un enlèvement pour des motifs encore à éclaircir.



Sur des photos, Fama Coundoul, surnommée « Maman » Coundoul posait tout sourire, en robe verte, le ventre rond. Lorsque cette femme au foyer a disparu à Dakar, mi-août, enceinte de neuf mois, l’émotion s’est emparée de la presse sénégalaise et des réseaux sociaux. La rumeur d’un kidnapping s’est répandue.