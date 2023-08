Grève de la faim: Après sonko, deux détenus en réanimation à Dakar refusent des soins médicaux - adakar.com

Grève de la faim: Après sonko, deux détenus en réanimation à Dakar refusent des soins médicaux Publié le mardi 22 aout 2023

Le chroniqueur de Walf TV, Cheikh Bara Ndiaye et Mouhamed Samba Djim, également connu sous le nom de "Hannibal", tous deux admis en réanimation à l'hôpital Principal de Dakar depuis Lundi 21 août, ont pris la décision radicale de refuser tout soin médical, a-t-on appris de Pulse.sn.



L'avocat Me Moussa Sarr, représentant les deux détenus, a annoncé ce refus de soins lors de sa visite à l'hôpital. Il a précisé que leur situation sanitaire est extrêmement préoccupante, d'autant plus qu'ils ont tous deux décidé d'arrêter de recevoir des soins depuis la nuit précédente.



Par ailleurs, Me Moussa Sarr a informé que Cheikh Bara Ndiaye connaîtra son sort ce mardi. L'appel du parquet général contre l'ordonnance de sa mise en liberté provisoire sera discuté lors de l'audience de la chambre d'accusation de la Cour d'appel. Cette décision de refus de soins suscite des inquiétudes quant à la santé et au bien-être des détenus.



