Pétition pour la libération de Sonko : Serigne Diop et d'autres personnalités en action Publié le mardi 22 aout 2023



Serigne Diop : ministre d`Etat et médiateur de la République sous Abdoulaye Wade

Ils sont plus de 140 défenseurs des droits humains dont le Pr Serigne Diop, Professeur des universités et ancien ministre de la Justice et ancien médiateur de la République du Sénégal, à signer une pétition invitant le président de la République, Macky Sall, à faire libérer l’opposant Ousmane Sonko, qui continue d’observer une grève de la faim.



Des universitaires, constitutionnalistes, avocats et responsables politiques d’Afrique et du monde entier au nombre de 140 dont l’ancien Garde des sceaux, Professeur des universités et ancien médiateur de la République du Sénégal, Serigne Diop, ont signé une pétition appelant le chef de l’Etat, Macky Sall, à donner des instructions «nécessaires» à son ministre de la Justice afin que les chefs de Parquet mettent en œuvre une procédure d’urgence pour obtenir une mise en liberté d’office de Ousmane Sonko, leader de l’ex-parti politique Pastef-Les patriotes, inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 28 juillet 2023.

Soucieux de la préservation de l’Etat de Droit et préoccupés par la dégradation du climat politique et social et des menaces qui pèsent sur la concorde civile au Sénégal, ils veulent la mise en liberté provisoire des autres personnes détenues pour avoir, disent-ils, «exprimé librement leurs opinions et mené des activités politiques conformément aux droits garantis par la Constitution».

Mais ce n’est pas tout. Attachés à la paix, à la stabilité et à la préservation des acquis démocratiques du pays, ils «demandent» au Président Macky Sall de retirer le décret de dissolution du parti politique les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) pour un retour à un ordre constitutionnel garantissant le pluralisme intégral.

Sur la même lancée, ils «exhortent» le Président Macky Sall à faire mettre en œuvre des mesures afin de restaurer la paix, l’unité et la concorde nationale dans un espace sous-régional marqué par des conflits et le recul de la démocratie. Pour rappel, le leader de l’ex-parti Pastef a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Sébikotane pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’Etat et actes visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves et vol de téléphone portable.



Ousmane Sonko observe aussi une grève de la faim depuis le 31 juillet 2023. Sa santé s’est gravement détériorée et il a été admis aux urgences hospitalières le dimanche 6 août 2023. Et à la suite de son arrestation, au moins trois personnes ont été tuées lors des manifestations de protestation qui ont éclaté à travers le pays. Des arrestations massives de militants et sympathisants de son parti dont des élus, ont eu lieu et la plupart des personnes interpellées sont inculpées pour de graves chefs d’infractions et placées en détention.