Le rejet par la Cédéao d'une transition politique de trois ans au Niger se précise

Le rejet par la Cédéao d'une transition politique de trois ans au Niger se précise Publié le mardi 22 aout 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja du 10 Août 2023

Un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au a eu lieu , ce jeudi 10 août 2023, à Abuja (Nigeria).

C'est ce qu'a déclaré lundi 21 août un commissaire du bloc régional à la presse internationale. Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Cédéao a rejeté la proposition faite samedi par la junte pour rendre le pouvoir aux civils dans un délai de trois ans maximum. L'organisation ouest-africaine n'a pas encore statué officiellement.



« Trois ans, c'est trop, et plus tôt les militaires rendront le pouvoir aux civils, mieux ce sera », a affirmé à la presse internationale Abdel-Fatau Musah.



Le commissaire aux affaires politiques de la Cédéao, réaffirme donc la ligne tenue par le bloc ouest-africain depuis le coup d'État : à savoir que l’ordre constitutionnel soit restauré au Niger et que le président Mohamed Bazoum soit libéré et réinstallé au pouvoir.