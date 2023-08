Arrivée à Dakar de 37 migrants sénégalais rapatriés depuis le Cap-Vert - adakar.com

Arrivée à Dakar de 37 migrants sénégalais rapatriés depuis le Cap-Vert
Publié le mardi 22 aout 2023 | Xinhua

Migrants secourus par la marine du Cap-Vert

DAKAR (Xinhua) -- Trente-sept rescapés de la pirogue de migrants sénégalais récemment secourue au large du Cap-Vert, après l'échec de leur tentative de se rendre en Espagne, sont arrivés lundi soir à Dakar, à bord d'un avion de l'armée de l'air sénégalaise, a-t-on appris de source officielle.



Les rapatriés sont rentrés en compagnie de la ministre des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck, et quelques proches qui étaient au Cap-Vert depuis dimanche pour organiser leur retour au bercail.



Peu avant le départ des rapatriés, le délégué à la Santé de l'île de Sal, José Rui Moreira, a rassuré sur l'état de santé des migrants sénégalais, soulignant qu'ils sont "bien rétablis et, donc, capables de voyager".



Le processus de rapatriement s'est "très bien passé", a souligné de son côté le représentant de la communauté sénégalaise du Cap-Vert, Médoune Ndiaye.



Un migrant souffrant de problèmes rénaux, a toutefois été évacué vers l'hôpital Agostinho Neto de Praia pour hémodialyse. Il sera rapatrié plus tard dès que son état le permettra.



Alertée par un navire espagnol, la police maritime du Cap-Vert avait secouru le 15 août dernier au large de l'île de Sal une pirogue à bord de laquelle se trouvaient 46 migrants dont huit avaient perdu la vie.



Selon les informations recueillies auprès des autorités cap-verdiennes, la pirogue transportait à son départ du Sénégal deux Bissau-Guinéens et 99 Sénégalais, dont un enfant de 12 ans et trois adolescents âgés entre 15 et 16 ans. Fin