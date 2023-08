Les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade officialisées suite à la modification du code électoral - adakar.com

Publié le mardi 22 aout 2023

Les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade officialisées suite à la modification du code électoral

Sénégal: la possible amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall fait réagir la classe politique

La récente modification du code électoral, qui pourrait permettre à certains acteurs politiques de revenir dans l'arène électorale, a été officialisée. Cette information a été publiée dans le journal officiel. Parmi les personnalités politiques concernées, nous retrouvons Karim Wade et Khalifa Sall



Ces changements dans le code électoral pourraient avoir des conséquences significatives sur le paysage politique du pays. Il est à noter que cette modification a fait l’objet de nombreuses discussions et débats avant son adoption.



Il est à noter que Karim Wade et Khalifa Sall sont deux figures politiques de premier plan dans le pays. Leur présence dans la course électorale pourrait avoir un impact considérable sur les résultats des prochaines élections.