Le Gouverneur de la région de Dakar informe les populations qu'en perspective de l'exploitation commerciale du BRT des essais statiques sont prévus à partir du lundi 21 août 2023.



Toutefois, iI est constaté des occupations irrégulières au niveau des couloirs du BRT ainsi que sur les voies de circulation générale. Aussi, des particuliers s'adonnent-ils à des activités de vente et de réparation de véhicules sur les emprises du BRT



Ainsi, les propriétaires ou détenteurs de marchandises, de pièces détachées, d'objets encombrants, déposés sur les emprises du BRT, sont invités à procéder, sans délai, à leur enlèvement



A défaut, l'Administration se réserve le droit de prendre toutes les dispositions pour éradiquer toute forme d'occupation illégale des infrastructures, équipements et couloir du BRT. empêchant la mobilité des personnes et la bonne exécution des essais



Fait à Dakar, le 18 août 2023



Le Gouverneur