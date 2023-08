Sénégal: les essais pour le nouveau bus rapide débutent à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: les essais pour le nouveau bus rapide débutent à Dakar Publié le lundi 21 aout 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Transport public et coronavirus : DDD protège ses clients et son personnel

Tweet

À Dakar, les premiers essais pour le nouveau bus rapide (BRT) commencent ce lundi matin. Ce chantier phare vise à désengorger les axes de la capitale et rendre plus faciles les déplacements banlieue/centre-ville. Le point sur le projet.



Pour ces essais, le gouverneur de Dakar a demandé aux habitants de dégager les voies du bus rapide transit (BRT) occupées « par des activités de vente et de réparation de véhicules ».



Ce sera une nouvelle étape vers la mise en service du BRT, un réseau de bus électriques à alimentation solaire, qui circulera sur des voies réservées. Une solution censée améliorer la mobilité dans la capitale sénégalaise très embouteillée.