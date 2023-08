Présidentielle 2024 au Sénégal : Un journaliste se lance dans la course à la présidence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024 au Sénégal : Un journaliste se lance dans la course à la présidence Publié le lundi 21 aout 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Législatives au Sénégal : distribution de cartes d`électeurs avant la tenue du scrutin

Tweet

Mamadou Ibra Kane, journaliste et leader du mouvement "Demain c'est maintenant", a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Cette déclaration a été faite lors de l'émission "Le Jury du dimanche" le 20 août, comme rapporté par le journal Quotidien.



Le journaliste a affirmé : "Oui, je suis candidat. Je travaille pour que cette candidature soit couronnée de succès." Il a expliqué que son mouvement, "Demain c’est maintenant", s'efforce de remplir les conditions requises pour la candidature, y compris le parrainage. Il a également souligné les différentes étapes du processus électoral auxquelles ils se préparent pour pouvoir concourir le 24 février 2024.



Mamadou Ibra Kane a mis en avant l'aspiration du peuple sénégalais à vivre dans un pays en paix, débarrassé des menaces qui le guettent depuis quelques années. Son projet présidentiel met l'accent sur la stabilité, l'éducation, la santé et surtout l'autosuffisance alimentaire. "On ne peut pas envisager l'émergence du pays sans résoudre d'abord la question de l'autosuffisance. Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous ne sommes pas autosuffisants en riz, en farine, en mouton. Il faut aborder cette question de l'autosuffisance", a-t-il affirmé.



L'industrialisation du Sénégal et la lutte contre l'immigration clandestine sont des points clés de son projet politique en tant que candidat à la présidence.



H.B