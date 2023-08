Saisie de faux médicaments au sénégal : Une opération fructueuse des douanes - adakar.com

Saisie de faux médicaments au sénégal : Une opération fructueuse des douanes Publié le lundi 21 aout 2023

© aDakar.com par DR

La douane saisit plus de 2 tonnes de drogue et 245 400 Euros en faux billets

Les douaniers ont procédé à la saisie d`une importante quantité de drogues, des faux billets de banque en devise étrangère et des médicaments contrefaits.

Les douanes sénégalaises ont annoncé, dimanche 20 août 2023, avoir réalisé une série de saisies de faux médicaments d'une valeur totale de 382 millions de francs CFA au cours du mois de juillet dernier. Ces opérations font partie des efforts visant à démanteler les réseaux de trafic illicite à travers le pays, dans le cadre de l'opération "Bouclage".



La plus grande saisie a eu lieu le 30 juillet 2023, réalisée par la Brigade commerciale des Douanes de Keur Ayip, dans la région douanière du Centre. Les douaniers ont intercepté une importante quantité de divers types de médicaments lors d'une embuscade au pont de Ndiawo Bambali sur l'axe Kaymor-Kaffrine. La valeur totale de cette saisie est estimée à 306 millions de francs CFA.



D'autres saisies ont également été effectuées, notamment le 12 juillet, lorsque la Brigade mobile des Douanes de Gossas a intercepté une berline contenant une quantité significative de médicaments contrefaits dans la région du Centre. Les médicaments saisis comprenaient principalement des aphrodisiaques, des antalgiques et des antibiotiques, d'une valeur estimée à 58 millions de francs CFA.



Des opérations similaires ont eu lieu dans d'autres régions, notamment à Mbao et à Doundé, où d'autres faux médicaments ont été saisis et des individus interpellés.



Les douanes sénégalaises réaffirment leur engagement à lutter contre le trafic illicite sous toutes ses formes, en particulier la criminalité pharmaceutique en raison de ses conséquences préjudiciables sur la santé des populations.