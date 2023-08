Justice : 22e jour de grève de la faim de Ousmane Sonko et des « prisonniers politiques» - adakar.com

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko et les « détenus politiques », sont en grève de la faim depuis 22 jours.



Ousmane Sonko arrêté et inculpé pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits, a entamé une grève de la faim depuis dimanche 30 juillet.



Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet dernier, a été admis au service de réanimation de l’hôpital principal de Dakar, dans la nuit du 16 au 17 août 2023 à la suite d’un malaise.



Le leader de Pastef-Les Patriotes a été inculpé le 31 juillet, et placé sous mandat de dépôt pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également vol de téléphone portable, entre autres.