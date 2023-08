Ngouda Mboup : « Le Sénégal n’est plus une démocratie ! » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ngouda Mboup : « Le Sénégal n’est plus une démocratie ! » Publié le lundi 21 aout 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Ngouda Mboup : « La transhumance est une maladie qu’il faut guérir à tout prix… »

Tweet

Dans un post publié sur sa page Facebook, l’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Mouhamadou Ngouda Mboup estime que le Sénégal n’est plus une démocratie.



« Considéré, auparavant, comme « L’iceberg de la démocratie en Afrique », aujourd’hui, le Sénégal remplit, dangereusement, la catégorie de « régime hybride d’autocratie électorale » », déclare Mouhamadou Ngouda Mboup.



Selon M. Mboup, le délitement de la démocratie, de l’Etat de droit et des libertés fondamentales faisant de notre pays un « régime hybride d’autocratie électorale ».



« Dans une démocratie, la liberté est la règle, la restriction de police l’exception. Les interdictions générales et absolues de la liberté de manifestation remplissent les signes distinctifs d’un régime hybride d’autocratie électorale », ajoute Ngouda Mboup.