Demande des épouses de Sonko: El Malick Ndiaye ne croit pas à la clémence de Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Demande des épouses de Sonko: El Malick Ndiaye ne croit pas à la clémence de Macky Sall Publié le lundi 21 aout 2023 | Senego

© Autre presse par DR

El Malick Ndiaye

Tweet

Le chargé de communication de Pastef El Malick Ndiaye réagit sur la clémence demandée par les deux épouses d'Ousmane Sonko au Chef de l'Etat Macky Sall et à la première dame Marième Faye Sall. Il pense que cela ne servira à rien.



Pour El Malick Ndiaye, les deux épouses de Sonko, Khady Kébé et Anna Diamanka ont le droit de solliciter la clémence, mais ça le surprendrait que leur souhait se réalise.



Pire encore, le chargé de com de Pastef pense qu’ils ont en face d’eux, des hommes « sans cœurs avec une méchanceté inexplicable. »



« Comment expliquer l’emprisonnement de plus de 1000 personnes, qui n’ont jamais eu affaire avec la justice, des soutiens de famille, des maires, des médecins, des maîtres coraniques », a-t-il dénoncé entre autres sur SenTv.