Makhtar Diop dans le top 5 des Africains les plus influents à la tête d'organisations internationales de premier plan Publié le dimanche 20 aout 2023

© Reuters/Reuters

Ngozi Okonjo-Iweala et Makhtar Diop

Le directeur général de la Société financière internationale (IFC en anglais), Makhtar Diop, figure dans le top cinq des Africains ‘’les plus influents à la tête d’organisations internationales de premier plan’’, appris l’APS, dimanche, auprès de Business Insider Africa.



‘’Business Insider Africa et l’initiative Africa Collective qu’il soutient présentent les 5 professionnels africains les plus influents à la tête d’organisations mondiales de premier plan’’, indique la meme source.



Selon elle, ‘’ces personnes excellent dans leurs domaines respectifs depuis des années et sont aujourd’hui au sommet de leur carrière’’.



Le texte relève que ‘’leurs parcours ont été marqués par une excellence inébranlable qui les a propulsés au zénith de leurs carrières respectives’’.



La troisième place de cette liste est occupée par Makhtar Diop, ‘’un leader sénégalais reconnu, figure de proue du développement économique et social’’, poursuit la meme source.



Ancien ministre sénégalais de l’Economie et des Finances, Makhtar Diop a pris la direction de l’IFC en 2021.



Auparavant, M. Diop a été vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, où il a supervisé la mise en œuvre d’engagements d’une valeur record de 70 milliards de dollars.



‘’Après deux ans à la tête de l’IFC, l’organisation vient d’enregistrer des résultats record, avec un total d’investissements de 43,7 milliards de dollars pour l’exercice 2023, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année dernière, en réponse aux défis mondiaux qui s’additionnent et se chevauchent’’, précise la même source.



Selon elle, ces chiffres représentent l’impact du travail de l’IFC en soutien aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les femmes et les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes.



‘’Grâce à ces financements record, souligne le communiqué, IFC a pu créer plus d’emplois, renforcer la résilience climatique, soutenir les petites entreprises, surtout en Afrique, lutter contre l’insécurité alimentaire et stimuler le commerce mondial.’’



‘’Originaire du Sénégal, son parcours remarquable, dans le secteur bancaire et dans des fonctions mondiales influentes, souligne son rôle essentiel dans le paysage économique de l’Afrique’’, poursuit le communiqué.



Il ajoute qu’il est ‘’important de reconnaître que ces cinq pionniers figurant sur cette liste prestigieuse ne représentent qu’une fraction des incroyables talents africains qui façonnent notre monde’’.



‘’Bien qu’il existe une multitude d’individus remarquables qui apportent des contributions significatives dans le monde entier, nous nous concentrons sur ces cinq leaders exceptionnels’’, explique Busines Insider Africa .



Le communiqué souligne que ‘’leur histoire est un témoignage inspirant du potentiel et des réalisations émanant du continent africain’’.



Voici la liste des cinq Africains les plus influents à la tête d’organisations internationales de premier plan’’, selon le classement »Business Insider’’ Arica et l’initiative ‘’Africa Collective’’.



Tedros Adhanom Ghebreyesus : Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Ngozi Okonjo-Iweala : Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

Makhtar Diop : Directeur général de la Société financière internationale

Winnie Byanyima : Directrice exécutive de l’ONUSIDA

Antoinette Sayeh : Directrice générale adjointe du Fonds monétaire international (FMI).

