Grève de la faim: les deux épouses d’Ousmane Sonko alertent sur sa “situation alarmante“

Les deux épouses d`Ousmane Sonko

Les deux épouses d'Ousmane Sonko ont lancé un appel au président de la République Macky Sall et à la Première dame, Marième Faye Sall pour la libération de leur mari, en grève de la faim, afin qu'il puisse se faire soigner chez lui.



Dans une interview à Dakarmatin, le site d'informations du journaliste Pape Alé Niang, les dames Anna Diamanka et sa co-épouse Khady Kébé ont fait des confessions sur l'état de santé critique d'Ousmane Sonko qui nécessite une prise en charge adéquate.



"Il m’a dit aujourd’hui, qu’il ne sentait plus son côté gauche. Je l’ai rassuré en lui disant que ce n’était rien pour le rassurer. Mais, il est devenu pâle et petit comme mon fils Amadou, qui a 10 ans", a déclaré Anna Diamanka, la seconde épouse d'Ousmane Sonko.



S'adressant spécifiquement à la première dame Marième Faye Sall, Anna Diamanka a attiré l’attention de l'épouse du chef de l’Etat sur l'état de santé d'Ousmane Sonko, du fait de ses statuts de maman et épouse.



Pour sa part, Madame Khady Kébé a évoqué les nombreuses semaines de blocus vécues par la famille à la Cité Keur Gorgui qui a impacté négativement sur leurs enfants.



"Nos enfants sont restés des jours sans aller à l’école, sans sortir de la maison. Mon fils qui faisait le baccalauréat est resté des jours sans aller en classe. Quand même il allait à l’école, les Forces de défense et de sécurité procédaient à une fouille sur lui. C’est très traumatisant et terrifiant pour un enfant. Que ceux qui nous font subir tout cela pensent à leurs familles et comment elles réagiraient à notre place", a-t-elle expliqué.



Les deux épouses d'Ousmane Sonko ont par ailleurs souligné que leur famille restait digne devant l’épreuve à laquelle elle fait face depuis plusieurs semaines maintenant.



Le chef de l'opposition Ousmane Sonko, dont le parti Pastef a été dissous après son incarcération le 31 juillet 2023, a été admis en réanimation à l'hôpital Principal de Dakar.



Selon les charges retenues par le parquet, Ousmane Sonko est poursuivi pour "appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, diffusion de fausses nouvelles".



Makhtar C.