Libération des détenus politiques et fin des arrestations arbitraires: le préfet de Dakar interdit la manifestation annoncée par FRAPP Publié le samedi 19 aout 2023

Mor Talla Tine, Préfet de Dakar

(FRAPP)“ est interdite par le préfet du département de Dakar.



La manifestation était projetée pour dénoncer les arrestations arbitraires et demander la libération des détenus politiques.



"Est interdite la marche projetée le samedi 19 août 2023, de 16 heures à 19 heures, sur l’itinéraire « Place de la Nation - Rond-point RTS », par Messieurs Ousmane WADE, Souleymane GUEYE et Aliou Gérard KOÏTA, au nom d’une structure dénommée « Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) », pour les motifs ci-après : menaces de troubles à l’ordre public ; entrave à la libre circulation des personnes et des biens", a annoncé le préfet du département de Dakar, Mor Talla Tine.



L’arrêté d’interdiction précise que le “commissaire Central de Dakar est chargé de l’exécution“ de la décision qui sera notifiée aux déclarants et communiquée partout où besoin sera.



Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) misait sur une mobilisation d’ampleur, ce samedi, à Dakar et dans la diaspora pour lancer un message pour la fin des arrestations arbitraires et exiger la libération de tous les détenus politiques.



Makhtar C.