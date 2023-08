Le groupe parlementaire de YAW exige la libération immédiate et inconditionnelle de Ousmane Sonko et tiendra Macky Sall comme unique responsable de tout ce qui lui arrivera (Déclaration) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le groupe parlementaire de YAW exige la libération immédiate et inconditionnelle de Ousmane Sonko et tiendra Macky Sall comme unique responsable de tout ce qui lui arrivera (Déclaration) Publié le samedi 19 aout 2023 | aDakar.com

© Autre presse par dr

Supposée présence de forces occultes lors des manifestations: Yewwi Askan Wi dément les autorités et interpelle la communauté internationale

Tweet

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a appris avec consternation l'admission en service de réanimation hospitalière du Président Ousmane Sonko,qui entame son 20ê jour de grève de la faim pour protester contre la détention arbitraire, l'acharnement et la persécution dont il fait l'objet de la part du régime oppresseur de Macky Sall. Devant l'alarmante dégradation de son état de santé, le groupe parlementaire exige sa libération immédiate et inconditionnelle et tiendra Macky Sall comme unique responsable de tout ce qui arrivera au Président Ousmane Sonko.



Le groupe parlementaire dénonce vivement le jusqu'au-boutisme, l'autisme et l'apathie du régime de Macky Sall qui a fini de transformer le Sénégal en une sorte de goulag sahélien où le militantisme dans l'opposition est devenu un crime et le combat démocratique est assimilé à du terrorisme. Cette terreur judiciaire et policière instrumentalisée par le régime a produit comme triste record la détention de plus de 1000 prisonniers politiques et d'opinion dont le seul tort est de s'opposer à la politique désastreuse du gouvernement en place.