Incitation à la débauche et proxénétisme: Trois prostituées interpellées à la cité Mixta en garde à vue Publié le vendredi 18 aout 2023

Les limiers du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies (PA) ont interpellé à la cité Mixta trois jeunes filles, toutes des prostituées, avant de les placer en position de garde à vue pour les faits de détention et usage collectif de chanvre indien, incitation à la débauche et proxénétisme.



Hier mercredi, aux environs de 15 h, les éléments de recherche du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies ont procédé depuis la cité Mixta à l’arrestation de trois jeunes filles pour détention et usage collectif de chanvre indien, incitation à la débauche et proxénétisme.



Selon nos informations, ceci fait suite à l’exploitation d’une information faisait état de cette pratique dans cette zone. D’après nos interlocuteurs, elles s’identifient aux noms de Mame Ndébo G. (née en 1997 et prostituée domiciliée à Nord-Foire), Ndèye Thiaba N. (née en 1992 prostituée, domiciliée à l’unité 17 des Parcelles-Assainies) et Fatoumata Binta B. (née en 1996, prostituée domiciliée à l’unité 10 des Parcelles-Assainies).



Selon nos sources, les susnommées ont été surprises dans un appartement meublé en train de consommer du chanvre indien. La fouille des lieux a été fructueuse.



En effet, renseignent nos informations, elle a permis d’y saisir sept cornets de chanvre indien et deux joints entamés, 39 téléphones portables simples dits ‘’téléphones annonces’’, 57 préservatifs, dont cinq déjà utilisés et un lot de puces téléphoniques.



Lors de leurs différentes auditions, elles ont confié sommairement qu’elles évoluent dans le milieu de la prostitution à la cité Mixta, depuis belle lurette, en recrutant des filles rémunérées à la hauteur de leur prestation. Elles ont, en outre, renseigné que l’appartement appartient à un certain Diogoye, sans autre détail, qui y passe régulièrement pour récupérer sa location.



Dans le cadre de cette enquête, elles ont été placées dans le régime de garde à vue pour détention et usage collectif de chanvre, incitation à la débauche, proxénétisme et non-inscription sur un fichier sanitaire.



L’enquête se poursuit, avancent nos interlocuteurs.