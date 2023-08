Niger: la communauté sénégalaise manifeste à Niamey pour s’opposer à l’engagement du gouvernement du Sénégal à infliger des sanctions au Niger - adakar.com

Niger: la communauté sénégalaise manifeste à Niamey pour s'opposer à l'engagement du gouvernement du Sénégal à infliger des sanctions au Niger
Publié le vendredi 18 aout 2023

La communauté sénégalaise à Niamey a organisé une manifestation

Les ressortissants sénégalais au Niger ont organisé, jeudi 17 août 2023, une manifestation autorisée dans les rues de Niamey pour marquer leur désapprobation par rapport à l’engagement du gouvernement du Sénégal à infliger des sanctions au Niger.



Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté, avec des pancartes et des drapeaux du Sénégal et du Niger, pour dire non à l’exécution par le gouvernement du Sénégal des sanctions infligées par la CEDEAO et l’UEMOA au Niger.