News Société Article Société Pluies et orages: les prévisions de la météo pour le prochaines 24 heures Publié le vendredi 18 aout 2023 | aDakar.com

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Météo du vendredi 18/08/23 à 12h00 au 19/08/23 à 12h00



Des orages et pluies sont prévus en fin matinée sur Kaolack et Fatick.



Dès ce soir jusqu'à demain matin, des manifestations pluvio-orageuses sont attendues dans la moitié Est du pays (Matam, Tambacounda, Touba, Linguère, Kaffrine, Kolda, Sédhiou).



À Dakar et Thiès, des pluies faibles à modérées sont prévues avec des probabilités faibles pour la journée d’aujourd’hui allant à la nuit.



À partir de demain, des précipitations d’intensité variables sont attendues sur presque tout le pays, à l'exception de Podor et Nord Matam.



La chaleur sera moins ressentie sur la majeure partie du pays en raison de la forte couverture nuageuse, avec des températures maximales qui ne dépasseront pas 35°C.

Les visibilités seront généralement bonnes.