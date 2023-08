Aliou Sow a remis le trophée du ‘’Grand prix du chef de l’Etat pour les lettres’’ à Cheikh Hamidou Kane - adakar.com

Aliou Sow a remis le trophée du ''Grand prix du chef de l'Etat pour les lettres'' à Cheikh Hamidou Kane

Dakar,(APS) – Le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, Aliou Sow, a annoncé avoir remis, mercredi, à l’écrivain et homme politique Cheikh Hamidou Kane son trophée du ‘’Grand prix du chef de l’Etat pour les lettres’’ et un chèque de vingt millions de francs CFA.



La cérémonie s’est déroulée au domicile dakarois de l’écrivain, auteur du célèbre roman ‘’L’Aventure ambiguë’’ paru en 1961, devant les membres de sa famille et d’anciens ministres de la République.



‘’Ce mercredi 16 août 2023, (…) je me suis rendu chez le patriarche Cheikh Hamidou Kane, figure emblématique de l’excellence sénégalaise, pour lui remettre, au nom du président de la République, le chèque de 20.000.000 F CFA représentant le Grand Prix et les trophées’’, a dit M. Sow dans un communiqué parvenu à l’APS.



Aliou Sow dit avoir également transmis le message de félicitations, de remerciements, de gratitude et d’hommage du président de la République qui éprouve pour lui ‘’une profonde affection et un grand respect’’.



‘’J’ai eu le plaisir de saluer les grandes qualités intellectuelles du patriarche tout en me réjouissant de l’importance et de l’universalité des valeurs célébrées dans ses œuvres mondialement connues, notamment +L’aventure ambiguë+’’, a fait valoir le ministre de la Culture.