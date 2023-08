Le cinéma Sénégalais en Deuil: Mentor Ba s’en est allé - adakar.com

Le cinéma Sénégalais en Deuil: Mentor Ba s’en est allé

La communauté culturelle du Sénégal est en deuil suite au décès de l’acteur, Père Mentor Ba.







Sa disparition est survenue dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août des suites d’une maladie.







Célèbre pour ses performances captivantes dans diverses séries sénégalaises, notamment « Golden », Ba a laissé derrière lui un héritage artistique impressionnant.





En plus de sa contribution à l’industrie du cinéma et de la télévision, Mentor Ba a également été célébré en tant que lauréat du prestigieux titre de « Face of The Year Made in Sénégal » en 2013.



Une autre réalisation marquante de Père Mentor Ba a été son rôle dans le film "Saloum".





Alors que le rideau tombe sur la vie de Père Mentor Ba, son héritage demeure vivant dans les souvenirs de ceux qu’il a touchés à travers son travail artistique exceptionnel. Sa passion pour son métier et son dévouement à l’art continueront d’inspirer les générations futures d’acteurs et d’artistes au Sénégal.



