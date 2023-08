Prévisions météo : Pluies et orages attendus dans plusieurs régions du Sénégal - adakar.com

Publié le jeudi 17 aout 2023

© Autre presse par DR

Des pluies annoncées sur Dakar

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié son bulletin météo pour ce jeudi 17 août. Selon les prévisionnistes, plusieurs zones du pays connaîtront des manifestations pluvio-orageuses, avec des averses par moments à Dakar.



Selon l'Anacim, des manifestations pluvio-orageuses sont attendues dans les régions du Sud du pays, notamment à Kédougou, Kolda, Tambacounda et Bakel, pendant la nuit et la matinée. À Dakar, des averses localisées seront observées par intermittence au cours de la journée. Dans d'autres régions, un ciel nuageux à couvert prédominera avec un risque de pluies faibles.



La chaleur sera moins intense sur la quasi-totalité du territoire en raison de la couverture nuageuse, avec des températures maximales ne dépassant pas les 33°C. Cependant, dans la zone Nord-est du pays, une période de temps chaud est prévue, avec des températures maximales autour de 35°C. Les conditions de visibilité seront généralement bonnes.



Les citoyens et les résidents sont encouragés à prendre en compte ces prévisions météorologiques pour leurs activités et leurs déplacements tout au long de la journée.



H.B