Médias: les journalistes de Senego libres, le dossier classé sans suite (Synpics)

Après la libération du journaliste de Senego Abdou Khadre Sakho, intervenue, mercredi 16 août 2023, le dossier qui avait été ouvert à son encontre a été classé sans suite, a annoncé le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS).



Le rédacteur en chef de Senego, Mangoné Kâ avait quant à lui été libéré après son audition, lundi, par la Division des investigations criminelles (DIC). Ce qui n'était pas le cas du journaliste Abdou Khadre Sakho qui avait été placé en garde à vue avant d'être déféré ce mercredi auprès du parquet de Dakar.



"Le jeune reporter auteur d'un article reprenant les propos de Ibrahima Sall de ASRED, et poursuivi à titre principal pour diffusion de fausses nouvelles, ne fera pas face au procureur ni au magistrat instructeur. Saisi mardi par les responsables du syndicat au sein de cette entreprise le BEN du Synpics - Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal a de suite demandé sa libération d'autant que l'auteur des propos en question ne faisait l'objet d'aucune poursuite et que le journaliste avait exploité un interview diffusé sur un autre support", rappelle le Synpics.



Le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) se réjouit de cette issue heureuse tout en se félicitant de l'implication de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal et en saluant l'implication de la Coordination des associations de presse (CAP) “dont des membres ont également porté le combat de façon très dynamique“.





Makhtar C.