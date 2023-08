Embarcation découverte au Cap vert: des jeunes de Fasse Boye expriment leur dissentiment - adakar.com

Embarcation découverte au Cap vert: des jeunes de Fasse Boye expriment leur dissentiment Publié le jeudi 17 aout 2023 | aDakar.com

Une pirogue de migrants échoue sur la corniche-ouest de Dakar

La découverte d'une embarcation de migrants sénégalais au Cap vert lundi dernier, avec un bilan d'une soixantaine de morts, a suscité ce mercredi 16 août 2023 une série de manifestations par les jeunes de la localité de Fasse Boye qui ont exprimé leur dissentiment, indique PressAfrik.



La colère des manifestants s'est répercutée par le retournement de bien public, notamment le service de pêche qui a été saccagé et bien d'autres biens.



Les manifestants se sont insurgés en raison de la non intervention du gouvernement sénégalais pour sauver l'embarcation qui se trouvait a priori aux larges des côtes sénégalaises pendant un mois et 5 jours.



Pour l'heure, la localité baigne dans un calme provisoire, après l'intervention des forces de défense et de sécurité hier soir.





H.B